Мужчина потребовал лишить гражданства россиянку за снятие Z-символов в подъезде

V1: волгоградец потребовал лишить соседку гражданства РФ за снятие Z-символов в подъезде

Житель Волгограда потребовал лишить соседку гражданства России за снятие Z-символов в подъезде дома. Об этом сообщает региональный портал V1.

Мужчина рассказал, что на лестничной площадке у своей квартиры повесил российские флаги и символ «Zа наших». Спустя какое-то время он обнаружил вещи скомканными и выброшенными. По его мнению, во всем виновата соседка.

«Снова повесил, а она снова взяла, сорвала и бросила прямо в подъезде. Я ей говорю: "Вы понимаете, что вы нарушаете закон о государственном флаге? Вы занимаетесь диверсией"», — поделился волгоградец. Он добавил, что написал заявление в полицию и попросил проверить женщину на экстремизм.

Соседка же отметила, что мужчина нарушает правила пожарной безопасности. По ее словам, россиянин незаконно установил камеры видеонаблюдения, врезался в общедомовое электричество и захватил муниципальную землю.

«Мужчина ведет себя неадекватно, угрожает мне. Говорит, что видит, когда я прихожу домой, ухожу из дома и сколько времени я дома провожу», — пояснила она, подчеркнув, что также намерена обратиться в полицию.

24 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z. Впоследствии выяснилось, что отец школьника работает в Росгвардии, а его мать, узнав о случившемся, написала заявление в полицию. Женщина просила проверить действия мужчины на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

После задержания россиянин разъяснил, что повел себя так с несовершеннолетним, поскольку тот дерзко повел себя в общении с ним.