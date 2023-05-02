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09:38, 2 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об отходе ВСУ на окраины Марьинки

«РВ»: ВСУ отступают глубже в руины частного сектора в Марьинке

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают глубже в руины частного сектора города Марьинки в результате активных действий Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

Вооруженные силы (ВС) России заняли основную часть города и проводят атаки по двум направлениям с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс», говорится в сообщении.

Также стало известно об отходе ВСУ на западные окраины города, преимущественно в руины частного сектора.

27 апреля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что все позиции украинской армии в Марьинке находятся под огневым контролем ВС России. Он добавил, что российские солдаты все видят и при любой возможности пытаются уничтожить силы противника.

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Алевтина Запольская
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