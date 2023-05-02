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14:12, 2 мая 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Тунгиро-Олекминском районе Забайкальского края

Фото: e.backlund / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Тунгиро-Олекминском районе Забайкальского края. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Утверждается, что все произошло 1 мая. Эпицентр землетрясения оказался в селе Тупик. Энергетический класс — 12-й, это соответствует примерно 3-4 баллам по шкале Рихтера.

Толчки ощущали жители сел Гуля, Средняя Олекма, Моклакан Тунгиро-Олекминского района, поселков Амазар, Давенда, Итака и Ключевский Могочинского района. Сведений о пострадавших не поступало.

18 апреля стало известно, что на Камчатке в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 6,3. Тогда жертв и разрушений удалось избежать, угроза цунами не объявлялась.

До этого сообщалось о мощном землетрясении на Камчатке — его магнитуда составила 6,9.

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Анна Щербакова
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