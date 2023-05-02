Нескольким регионам России предрекли июльское тепло в ближайшую неделю

Синоптик Вильфанд: в Заволжье и на Урале в ближайшую неделю ожидается июльская погода

В Заволжье и на Урале в ближайшую неделю ожидается июльская погода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение этой недели, особенно под ее конец, там будет супер теплая погода: 26-30 градусов. Это коснется Екатеринбурга, а также Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Такая же температура прогнозируется в Татарстане и Башкортостане», — рассказал синоптик.

Ранее специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин сообщил, что лето 2023 может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

В апреле Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне. Эксперты отметили, что в будущем потепление повысит риск экстремальных погодных условий и приведет к новым тепловым рекордам.