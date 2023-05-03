Посол России опроверг получение угроз дипмиссией в Судане

Посол России в Судане Черновол: угроз в адрес дипмиссии в Судане не поступало

Боевики в Судане не выступали с угрозами в адрес российской дипмиссии в Хартуме, заявил ТАСС посол РФ в Судане Андрей Черновол.

«Никаких угроз безопасности в адрес посольства не поступало», — ответил он на вопрос представителя прессы.

Слова Черновола прозвучали на фоне данных о том, что культурное представительство Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению вооруженных лиц, часть имущества была украдена. Хотя некоторые государства вывезли свои представительства из Судана, российская дипмиссия продолжит свою работу.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений более 400 человек погибли и более двух тысяч получили ранения различной степени тяжести.