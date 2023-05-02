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10:57, 2 мая 2023Мир

Посольство России продолжит работу в Судане

Посол России Черновол: российская дипмиссия в Судане продолжит свою работу

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

Российская дипмиссия в Судане продолжит свою работу. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Роcсии в Судане Андрей Черновол.

«Диппредставительство осталось практически в полном составе, за редким исключением», — сказал дипломат добавив, что были эвакуированы только женщины и дети.

По его словам, среди эвакуированных самолетами российских Воздушно-космических сил (ВКС) «было достаточно много граждан из разных стран», в том числе «есть и граждане Украины».

Ранее Минобороны России показало на видео эвакуацию из Судана самолетами ВКС России. По данным министерства, всего из страны эвакуируют более 200 человек. В их числе сотрудники российской дипмиссии, представительства ведомства, а также граждане России, стран СНГ и ряда других государств.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

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Глеб Бажуткин
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