Командир «Акации» заявил об уничтожении артиллеристами России наступающих пехотинцев ВСУ

Российские артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили большое количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление. Об этом сообщил ТАСС командир 152 мм самоходной артиллерийской установки «Акация».

«У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — заявил военнослужащий, не уточнив, где и когда это было.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия срывает наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), постоянно нанося упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии, а также планирующих авиабомб.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

