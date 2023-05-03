Определена заметность человечества для инопланетных цивилизаций

MNRAS: развитые цивилизации способны обнаружить радиосигналы с Земли

Ученые Университета Манчестера и Университета Маврикия показали, что в настоящий момент только технологически продвинутые инопланетные цивилизации, находящиеся в ближайших к Солнцу планетных системах, способы обнаружить радиосигналы с Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Хотя предполагается, что Земля становится радиотихой из-за того, что используется меньше мощных радиопередатчиков, совокупный спектр миллиардов устройств, излучающих радиоволны по всему миру, является значительным. Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью краудсорсинга, чтобы смоделировать утечку сигналов с вышек мобильной связи в космос и выяснить, насколько она заметна с ближайших звезд, например, звезды Барнарда. Они пришли к выводу, что только те цивилизации, которые имеют очень чувствительные приемные системы, способны обнаружить техносигнатуру, указывающую на существование человечества.

Однако ученые отмечают, что быстрое распространение источников радиосигналов по всей Земле может сделать планету более заметной. Ожидается, что к концу текущего десятилетия на околоземной орбите и за ее пределами будут размещены более ста тысяч спутников. Если тенденция сохранится, то земную цивилизацию могут обнаружить любые развитые существа с соответствующей технологией. Моделирование также показало значительный вклад развивающихся стран, включая Африку, в мобильную техносигнатуру Земли.

Специалисты планируют оценить также вклады в радиосигнатуру Земли со стороны мощных гражданских и военных радаров, новых систем цифрового вещания, Wi-Fi, отдельных мобильных телефонов и созвездий спутников на низкой околоземной орбите, таких как система Starlink.