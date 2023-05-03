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13:42, 3 мая 2023Россия

Аксенов высказался о безопасности Крыма после предотвращенных покушений

Глава Крыма Аксенов оценил безопасность полуострова словами «все будет нормально»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Работающие в Крыму силовые структуры делают максимум для обеспечения безопасности полуострова, его жителей и местных властей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», отрывок из эфира он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам государственного служащего, на полуострове «все будет нормально». Так он оценил ситуацию после сорванной российскими спецслужбами попытки покушения на должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

Аксенов отметил, что Крым девять лет живет под прицелом Вооруженных сил Украины и жители региона уже привыкли к этому и не испытывают стресса.

«Вы поймите, гарантии только один Господь Бог может дать вообще на любую ситуацию, так или иначе. Но работает профессионально правоохранительная система, ФСБ, МВД, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет (...), практически 24/7 основные сотрудники на местах находятся», — заявил он.

О пресеченной попытке покушения ГУР МО Украины на руководителей Крыма стало известно 3 мая. Целью агентов были глава республики Сергей Аксенов, председатель регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

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Марк Леонов
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