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17:46, 3 мая 2023Спорт

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике умерла в 32 года

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года по легкой атлетике Тори Боуи умерла в 32 года
Тори Боуи

Тори Боуи. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года по легкой атлетике Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет. Об этом сообщается в Twitter спортивного агентства Icon Management.

В агентстве, представлявшем интересы спортсменки, заявили, что потеряли клиента и дорогого друга. «Тори была лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем, и наши молитвы — за ее семью и друзей», — написали они. О причинах смерти Боуи не сообщается.

По информации sportsmax.tv, тело спортсменки было обнаружено во Флориде. Отмечается, что Боуи могла покончить жизнь самоубийством.

Легкоатлетка стала олимпийской чемпионкой в эстафете четыре по сто метров в Рио. Также на ее счету серебряная медаль на дистанции в 100 метров и бронзовая награда на дистанции в 200 метров. В 2017-м американка стала чемпионкой мира на 100-метровке и победила в составе спринтерской эстафеты.

Анастасия Борисова
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