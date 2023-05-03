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06:43, 3 мая 2023Бывший СССР

В Черкасской области Украины произошли взрывы

ТСН сообщило о произошедших взрывах в Черкасской области Украины в ночь на 3 мая

Фото: Carlos Barria / Reuters

Взрывы произошли в ночь на среду, 3 мая, в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТСН.

В регионе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Других подробностей не приводится.

1 мая администрация Днепропетровской области Украины сообщила о 34 пострадавших при взрыве в Павлограде, у них зафиксированы травмы разной степени тяжести. В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных.

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Марина Совина
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