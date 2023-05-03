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15:20, 3 мая 2023Мир

Евросоюз создаст механизм санкций против обвиняемых в коррупции людей

Боррель: ЕС создаст механизм санкций против обвиняемых в коррупции людей в любой стране

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Евросоюз планирует создать механизм санкций против людей, обвиняемых в коррупции в любой стране мира. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что «коррупция — это глобальное, транснациональное явление, которое обходится миру по меньшей мере в пять процентов его ВВП». «Я предлагаю установить новый режим санкций Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), нацеленный на серьезные коррупционные деяния по всему миру», — заявил дипломат.

Боррель подчеркнул, что «ЕС не открыт к сотрудничеству с теми, кто занимается коррупцией, где бы это ни происходило». На пресс-конференции глава европейской дипломатии подтвердил, что передал в Совет ЕС проект санкционного механизма и рассчитывает на его скорейшее утверждение.

Ранее стало известно, что западные страны обсудят введение новых санкций против России, чтобы пресечь их обход. Сообщается, что ЕС намерен принять новые санкции в отношении примерно трех десятков человек.

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Семен Александров
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