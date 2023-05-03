Останки исчезнувшего рыбака нашли в желудке крокодила

7News: в Австралии полиция убила крокодила с останками человека в желудке

В Австралии полиция убила крокодила, который предположительно съел 65-летнего рыбака Кевина Дармоди. Об этом сообщает 7News.

Дармоди исчез, когда рыбачил на берегу реки Кеннеди в штате Квинсленд. Перед этим в соседнем туристическом лагере слышали крики и шум, доносившиеся с места рыбалки.

Поиски исчезнувшего рыбака продолжались несколько дней. В полиции подозревали, что его мог утащить в реку и съесть крокодил, поэтому нашли и умертвили две рептилии длиной 4,1 и 2,8 метра. При вскрытии в желудке одного из крокодилов были найдены останки человека. Власти считают, что останки принадлежат Дармоди, и планируют провести процедуру идентификации.

Погибший владел отелем в городе Лора на полуострове Кейп-Йорк. Его знали и любили местные жители: по их словам, Дармоди был хорошим человеком и прекрасным рассказчиком. «Я соболезную семье и жителям Лоры, которые потрясены этим трагическим исходом», — заявил инспектор Марк Хендерсон, расследующий исчезновение.

Ранее сообщалось, что жительница Индии Вимал Бай спасла 26-летнего супруга Банне Сингха от смерти в пасти крокодила. Женщина сказала, что отдала бы собственную жизнь, чтобы спасти любимого.