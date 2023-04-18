Храбрая жена спасла мужа от смерти в пасти крокодила

India Times: в Индии женщина спасла мужа от напавшего на него крокодила

В индийском городе Караули, штат Раджастхан, Вимал Бай спасла 26-летнего супруга Банне Сингха от смерти в пасти крокодила. Об этом сообщает India Times.

Сингх переходил через реку, чтобы напоить коз, когда на него внезапно напал крокодил. Хищник вцепился мужчине в ногу и начал тащить его в воду. Его храбрая жена, которая стояла неподалеку, тут же бросилась на помощь.

Женщина подбежала к мужу и начала бить крокодила палкой, но тот не ослаблял хватку и продолжал тянуть Сингха на дно реки. Тогда женщина воткнула палку в глаз хищника, и ей удалось заставить его отпустить мужчину.

Сингх поблагодарил Бай за спасение и заявил, что ее поступок — лучший подарок, который он когда-либо мог получить. Женщина, в свою очередь, сказала, что отдала бы собственную жизнь, чтобы спасти любимого. «Я думала только о спасении жизни моего мужа, а не о своей», — говорит она.

Пользователи социальных сетей были восхищены отважным поступком Бай, и многие из них призвали правительство удостоить ее награды. «Вы благословлены. Раджастхан — земля героев и героинь, и сегодня мы видим тому подтверждение», — пишет один пользователь.

Ранее сообщалось, что в США экипаж катамарана спас мужчину, за которым во время купания погналась акула. Мужчину госпитализировали с укусами на левой руке и задней поверхности ноги.