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08:51, 3 мая 2023Наука и техника

Назван опасный для детей майский цветок

Врач-токсиколог Кутушов: ландыш может представлять серьезную опасность для детей

Фото: Igor Podgorny / Global Look Press

Врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал майский цветок, который может представлять серьезную опасность для детей. Об этом медик рассказал в интервью «Газете.Ru».

«В мае цветут ландыши, мы их покупаем на рынках или приносим с собой из леса. Ландыши нюхать можно, но нужно помнить, что это крайне ядовитые растения. Поставив их в воду, не подпускайте детей к ней», — предупредил медик.

По его словам, если выпить немного воды, в которой стоят эти цветы, может наступить сильнейшее отравление.

Также Кутушов рассказал, что весной из-за аллергических реакций у людей опасность может представлять пыльца березы, ольхи, дуба, сосны. Кроме того, в конце мая цветут яблони, ивы, абрикосы. При этом тополиный пух, вопреки мнению, сам по себе не является аллергеном. Он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль. Они и являются основными аллергенами в городе.

Ранее диетолог Сара Хастингс перечислила пять продуктов, которые по ее мнению, способны облегчить симптомы аллергии на пыльцу.

Врач рекомендовала аллергикам корнеплоды. Она объяснила, что в свекле, картофеле и моркови содержатся витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме, способствуя облегчению симптомов. По этой же причине Хастингс посоветовала людям, страдающим от сезонной аллергии, весной чаще есть апельсины и имбирь. Специалист посоветовала также в сезон цветения чаще употреблять в пищу филе лосося.

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Марина Совина
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