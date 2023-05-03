Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:14, 3 мая 2023Забота о себе

Названы отпугивающие мужчин женские качества

Психолог Инесса Спинка объяснила, почему мужчины сбегают от некоторых женщин

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Такие качества женского характера, как отсутствие самоуважения и несамостоятельность, способны отпугнуть мужчин, уверены психологи Инесса Спинка и Олег Моторин. В беседе с «Лентой.ру» они объяснили, почему мужчины сбегают от некоторых женщин.

«Отношения в каждой паре индивидуальны. Моменты, привлекающие одних мужчин, других оттолкнут, — говорит Спинка. — Однако есть нюансы, которые большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избегать в общении с женщинами».

Отсутствие уважения к себе — одна из самых отталкивающих черт женского характера, уверена психолог. Отношения, в которых партнеры не позволяют себе даже во время ссор и конфликтов переходить определенную грань, как правило, устойчивы.

Высокий уровень конфликтности, постоянные капризы — повод для мужчины сбежать от женщины. В современном мире так много эмоциональных вызовов, что зачастую хочется, чтобы рядом был человек, который не будет еще одним раздражителем. Возможно, в конфетно-букетный период это не будет доставлять сильный психологический дискомфорт, но при более длительных отношениях не способствует сближению

Инесса Спинкапсихолог

Еще одна распространенная причина, по которой мужчина может предпочесть закончить отношения, — это женская несамостоятельность, неумение позаботиться о самой себе, продолжила Спинка. Как правило, успешные и самодостаточные люди ищут себе таких же партнеров. Вместе они подпитывают друг друга энергетически и растут в личном и профессиональном плане. Это здоровые отношения, настаивает психолог.

Антипод идеальной женщины, от которой мужчина не уйдет, — капризная, требовательная, ничего не умеющая принцесса

Инесса Спинкапсихолог
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022
Что такое токсичные отношения: как выйти из нездоровых отношений и поднять самооценку
Что такое токсичные отношения:как выйти из нездоровых отношений и поднять самооценку
6 августа 2022

Психолог Олег Моторин убежден, что оттолкнуть мужчину способна явная заинтересованность женщины в отношениях. По его словам, если женщина постоянно нуждается в заверениях или внимании со стороны мужчины, это может быстро отбить у него желание оставаться в отношениях и заставить его убежать как можно быстрее.

Неуверенность в себе — еще одна отрицательная черта. Неуверенная в себе женщина — собственница, которая ревнует мужчину к другим женщинам и даже к его друзьям. Она боится потерять его или быть замененной кем-то другим. Такая женщина выражает неуверенность в себе через тотальный контроль. Такое поведение оттолкнет любого мужчину

Олег Моторинпсихолог

Моторин также отметил, что нереалистичные женские представления, как должна выглядеть любовь, могут вызвать страх у мужчин, когда они вступают в отношения. Женщина может ожидать ежевечерних развлечений и выходов в свет, подарков без повода. Однако ни один мужчина не захочет тратить с трудом заработанные деньги, если он не получает ничего в ответ. Более того, такие ожидания заставят его чувствовать себя в ловушке. И вместо того, чтобы быть желанным в отношениях, мужчина начнет искать утешения на стороне.

Чтение между строк — черта, отпугивающая многих мужчин. Женщина стремится знать все о жизни своего мужчины. Любые попытки получить информацию о том, чем он сам не хочет делиться, усилят взаимное недоверие

Олег Моторинпсихолог

«Большинство мужчин боятся чувствовать себя скорее задушенными, чем любимыми», — подвел итог психолог.

Ранее психотерапевт Джордан Диксон назвала простой способ извлечь пользу из ревности. По ее словам, ревность может помочь сохранить отношения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления
В США россиянину предъявили обвинения в мошенничестве
В ВСУ пожаловались НАТО на неспособность противостоять российским бомбам
Названы отпугивающие мужчин женские качества
США отвергли поощрение нанесения Украиной ударов по российской территории
Невеста погибла в день свадьбы
Нефтегазовым компаниям раскрыли способы спасти планету и заработать
Раскрыты детали дела осужденного за разглашение гостайны российского силовика
Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США
В ЕС усомнились в достоверности атаки беспилотников ВСУ на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.