Названы отпугивающие мужчин женские качества

Психолог Инесса Спинка объяснила, почему мужчины сбегают от некоторых женщин

Такие качества женского характера, как отсутствие самоуважения и несамостоятельность, способны отпугнуть мужчин, уверены психологи Инесса Спинка и Олег Моторин. В беседе с «Лентой.ру» они объяснили, почему мужчины сбегают от некоторых женщин.

«Отношения в каждой паре индивидуальны. Моменты, привлекающие одних мужчин, других оттолкнут, — говорит Спинка. — Однако есть нюансы, которые большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избегать в общении с женщинами».

Отсутствие уважения к себе — одна из самых отталкивающих черт женского характера, уверена психолог. Отношения, в которых партнеры не позволяют себе даже во время ссор и конфликтов переходить определенную грань, как правило, устойчивы.

Высокий уровень конфликтности, постоянные капризы — повод для мужчины сбежать от женщины. В современном мире так много эмоциональных вызовов, что зачастую хочется, чтобы рядом был человек, который не будет еще одним раздражителем. Возможно, в конфетно-букетный период это не будет доставлять сильный психологический дискомфорт, но при более длительных отношениях не способствует сближению Инесса Спинка психолог

Еще одна распространенная причина, по которой мужчина может предпочесть закончить отношения, — это женская несамостоятельность, неумение позаботиться о самой себе, продолжила Спинка. Как правило, успешные и самодостаточные люди ищут себе таких же партнеров. Вместе они подпитывают друг друга энергетически и растут в личном и профессиональном плане. Это здоровые отношения, настаивает психолог.

Антипод идеальной женщины, от которой мужчина не уйдет, — капризная, требовательная, ничего не умеющая принцесса Инесса Спинка психолог

Психолог Олег Моторин убежден, что оттолкнуть мужчину способна явная заинтересованность женщины в отношениях. По его словам, если женщина постоянно нуждается в заверениях или внимании со стороны мужчины, это может быстро отбить у него желание оставаться в отношениях и заставить его убежать как можно быстрее.

Неуверенность в себе — еще одна отрицательная черта. Неуверенная в себе женщина — собственница, которая ревнует мужчину к другим женщинам и даже к его друзьям. Она боится потерять его или быть замененной кем-то другим. Такая женщина выражает неуверенность в себе через тотальный контроль. Такое поведение оттолкнет любого мужчину Олег Моторин психолог

Моторин также отметил, что нереалистичные женские представления, как должна выглядеть любовь, могут вызвать страх у мужчин, когда они вступают в отношения. Женщина может ожидать ежевечерних развлечений и выходов в свет, подарков без повода. Однако ни один мужчина не захочет тратить с трудом заработанные деньги, если он не получает ничего в ответ. Более того, такие ожидания заставят его чувствовать себя в ловушке. И вместо того, чтобы быть желанным в отношениях, мужчина начнет искать утешения на стороне.

Чтение между строк — черта, отпугивающая многих мужчин. Женщина стремится знать все о жизни своего мужчины. Любые попытки получить информацию о том, чем он сам не хочет делиться, усилят взаимное недоверие Олег Моторин психолог

«Большинство мужчин боятся чувствовать себя скорее задушенными, чем любимыми», — подвел итог психолог.

Ранее психотерапевт Джордан Диксон назвала простой способ извлечь пользу из ревности. По ее словам, ревность может помочь сохранить отношения.