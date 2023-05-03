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12:06, 3 мая 2023Наука и техника

В круглых червях обнаружили гены молодости

Aging Cell: внутри круглых червей обнаружены гены молодости

Фото: David Clode / Unsplash

Ученые Университет Саскачевана в Канаде определили пару генов молодости в нематодах, которые важны для очистки клеток от токсинов, которые накапливаются со временем и, как считается, способствуют старению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging Cell.

Исследователи провели скрининг генома Caenorhabditis elegans, чтобы определить, блокировка каких из 20 тысяч генов делала беспозвоночных чувствительными к воздействию тяжелого металла кадмия и нейротоксина акриламида. Оба вещества имитировали стрессовое влияние, которое испытывают клетки в процессе старения.

Оказалось, что инактивация генов CCF-1 и PAL-1 с помощью метода РНК-интерференции, приводила к тому, что нематоды, чья средняя продолжительность жизни достигает двух-трех недель, жили вполовину меньше обычного. Круглые черви становились сверхчувствительными даже к мягкому уровню стрессовых факторов, вызывающих нейродегенерацию.

Хотя исследование проводилось на нематодах, примерно 40 процентов генов нематод , включая CCF-1 и PAL-1, являются гомологами (эволюционно родственными) человеческих генов, выполняя ту же функцию. У людей эквивалент CCF-1 называется CNOT7, а эквивалентом PAL-1 является Cdx2.

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Александр Еникеев
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