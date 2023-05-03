Экс-премьер Франции прокомментировал обвинения в связях с Россией

Экс-премьер Франции Фийон в ответ на обвинения заявил, что «не брал ни цента» у Москвы

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон прокомментировал обвинения в связях с Россией. Против политика идет парламентское расследование. Выступая на заседании комиссии 2 мая, он заявил, что «не брал ни цента» у Москвы.

Фийон также подчеркнул, что «никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России». По словам экс-премьера, он посетил лишь по одному собранию совета директоров компании «Сибур» и «Зарубежнефть», прежде чем покинул их состав.

«За всю мою политическую карьеру я не брал ни цента российских денег», — отметил Фийон.

Политик отметил, что за 36 лет политической карьеры не понаслышке знаком с иностранным вмешательством. По его словам, в течение пяти лет его и бывшего президента Франции Николя Саркози прослушивало Агентство национальной безопасности США. Фийон также указал на «шпионаж» со стороны Китая и «вмешательство, исходящее от Турции, Марокко и Алжира».

Расследование этого дела начала партия Марин Ле Пен. Комиссия под председательством Жана-Филиппа Танги планирует расследовать политическую деятельность Фийона.

Ранее депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю заявил, что европейские компании в обход санкций продолжают работать в России через франшизы. В связи с этим в своем обращении к главе МИД Франции Катрин Коллонне он призвал ввести против Москвы новый тип санкций посредством внедрения «исключительного механизма» налогообложения, который ограничит для европейских компаний возможность создавать в России франшизные предприятия.

Патрие-Лейтю напомнил о заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который еще в марте выразил мнение, что ЕС почти исчерпал свои санкционные возможности для воздействия на Москву.