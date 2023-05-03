В Петербурге девочка попала в больницу с ожогами из-за жидкости для мытья пола

В Петербурге девочка попала в больницу с ожогами ягодиц из-за жидкости для мытья пола

В Санкт-Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с ожогами ягодиц и ноги из-за жидкости для мытья пола. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 29 апреля ребенок сел в таз, где была опасная жидкость. Мать в этот момент находилась дома. Женщина пыталась самостоятельно избавить дочь от боли на протяжении трех дней.

Домашнее лечение результатов не принесло. Девятимесячную девочку с химическими ожогами отвезли в городскую детскую больницу №1. После оказания медицинской помощи состояние малышки оценили как удовлетворительное и отпустили на амбулаторное лечение.

19 апреля сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и был госпитализирован. Его доставили в отделение токсикологии Московской детской больницы №13 с химическим ожогом верхних отделов пищеварительного тракта — полости рта и пищевода.

После происшествия сотрудники полиции начали проверять семью ребенка.

До этого в Волгоградской области двухлетний ребенок отпил из оставленной родителями бутылки с уксусом.