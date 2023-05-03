Стало известно о вывозе золота из России малоизвестными компаниями

Bloomberg: золото из России начали вывозить десятки малоизвестных компаний

Ограничения стран G7 и Евросоюза в отношении экспорта золота из России, введенные в прошлом году, привели к тому, что его вывозом из страны занялись десятки малоизвестных компаний, а в качестве направлений поставок начали фигурировать ОАЭ, Турция и Гонконг. Об этом со ссылкой на компанию ImportGenius пишет Bloomberg.

Эксперты изучили данные Федеральной таможенной службы (ФТС) за последние полгода. Ведомство приостановило публикацию статистики весной прошлого года, но в марте частично возобновило ее, что и позволило оценить данные.

До начала боевых действий на Украине крупнейшим покупателем российского золота была Великобритания. В 2021 году на нее пришлось 88 процентов экспорта (266,1 тонны). После этого королевство могло продавать золото в страны Евросоюза и США.

Также Россия могла отправлять золото в хранилища таких банков, как JPMorgan Chase & Co. и HSBC, и пользоваться услугами компаний Brink’s и Loomis, доминирующих на рынке перевозки драгоценных металлов. Этих возможностей российские компании лишились в 2022 году. Теперь аналогичные услуги оказывает, в частности, гонконгская VPower Finance Security Ltd.

Большинство покупателей российского золота находятся в Дубае. Трейдер Paloma Precious DMCC поставил туда товара на 109 миллионов долларов, Al Bahrain Jewellers LLC — на 50 миллионов долларов, а Actava Trading DMCC только в августе прошлого года организовала поставку золота стоимостью 25 миллионов долларов. При этом основное направление деятельности последней компании — рынки зерновых и масличных культур, золотом она ранее не занималась.

Ранее сообщалось, что россияне резко увеличили вложения в паевые инвестиционные фонды, основным активом которых является золото. Количество операций с фьючерсами на золото на Мосбирже в первом квартале 2023 года выросло на 88 процентов в годовом выражении.

