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20:43, 3 мая 2023Ценности

Блогерша рассказала о самом неловком случае во время своей тренировки в легинсах

Блогерша Эбби Шервуд порвала легинсы в спортзале и заметила это спустя 20 минут

Кадр: @abbeyrosesherwood / TikTok

Блогерша Эбби Шервуд из Новой Зеландии рассказала о самом неловком случае во время своей тренировки в легинсах. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заявила, что выполняла в спортзале упражнения для спины, когда почувствовала прохладу в нижней части ягодиц. Вначале инфлюэнсерша не придала этому значения, однако спустя некоторое время решила выяснить причину данных ощущений. «Я продолжала тренироваться еще, может быть, минут 20, прежде чем подумала проверить, что случилось», — пояснила она.

Впоследствии Шервуд заметила неисправность своего гардероба. Так, ее лосины оказались порваны под ягодицами. «Самая неловкая история из спортзала, которую вы когда-либо слышали», — указала автор ролика.

В марте сообщалось, что блогерша с никнеймом @kes.the.kitty осталась с порванными штанами во время интенсивной тренировки в спортзале. На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе и зеленых легинсах с выделяющим ягодицы кроем. Когда она занималась на тренажере для вертикальной тяги, ткань брюк лопнула из-за натяжения.

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Карина Черных
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