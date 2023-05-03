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03:49, 3 мая 2023Забота о себе

Диетолог назвала самые вредные фруктовые соки

Врач-диетолог Залетова сообщила о вреде соков из ананасов и персиков

Фото: Zlatko Đurić / Unsplash

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik назвала самые вредные напитки из фруктового сока.

По ее словам, наиболее опасны соки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов.

«Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани», — сказала Залетова.

Специалист отметила, что людям, которые придерживаются принципов здорового питания, лучше включать в рацион фрукты, а не соки, поскольку они могут привести к ожирению.

Диетолог предупредила, что нектары промышленного производства особенно вредны, так как в них содержится добавленный сахар.

Ранее нутрициолог, психолог-диетолог Анна Ивашкевич заявила, что в России восточная кухня последние годы пользуется большой популярностью. Суши, роллы, рыба, водоросли — это те продукты и блюда, которые содержат много полезных витаминов и минералов, но чрезмерное употребление такой пищи может стать вредным и приведет к проблемам со здоровьем, предупредила она.

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Марина Совина
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