Диетолог назвала самые вредные фруктовые соки

Врач-диетолог Залетова сообщила о вреде соков из ананасов и персиков

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik назвала самые вредные напитки из фруктового сока.

По ее словам, наиболее опасны соки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов.

«Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани», — сказала Залетова.

Специалист отметила, что людям, которые придерживаются принципов здорового питания, лучше включать в рацион фрукты, а не соки, поскольку они могут привести к ожирению.

Диетолог предупредила, что нектары промышленного производства особенно вредны, так как в них содержится добавленный сахар.

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