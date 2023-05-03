В российском городе приостановили работу кафе после отравления 11 человек

В Хабаровске приостановили работу кафе «Сиеста-фуд» после отравления 11 человек

В Железнодорожном районе Хабаровска приостановили работу кафе «Сиеста-фуд» после отравления 11 человек. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что, по данным расследования, причиной заболевания стало употребление в пищу продукции ООО «Сиеста-фуд» (сэндвичи, онигири и прочее). Уточняется, что у пострадавших выявили повышение температуры, рвоту, диарею, интоксикацию. За ними установлено медицинское наблюдение.

Среди выявленных нарушений — несоблюдение требований к обработке продукции, режима уборки, технологии приготовления, личной гигиены и условий хранения.

Ранее в районе Коптево в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Родители мальчика заявили, что он случайно съел снюс, но не уточнили, как именно это произошло.