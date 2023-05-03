Отец с сыном убили соседку мечом

В Индии отец и сын напали на соседку с мечом из-за обвинений в домогательствах

В Индии арестовали мужчину и его сына, подозреваемых в убийстве соседки. Об этом сообщает The Indian Express.

Тело 31-летней Фарзаны Шайх нашли в одном из пригородов Мумбаи со следами огнестрельных ранений и колото-резаными ранами. Полиция отсмотрела записи камер видеонаблюдения и обнаружила, что на женщину напали двое мужчин. Они выстрелили в нее из пистолета, а затем ударили по голове мечом.

Нападавших вскоре идентифицировали как отца и сына: 50-летнего Сону Сингха и 25-летнего Атика Сингха. Они решили убить женщину из-за судебного иска, который та подала несколько лет назад. В нем Шайх обвиняла Сингха-старшего в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования.

После убийства мужчины быстро покинули место преступления и отправились к родственникам, предположительно для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Несмотря на это, полиция нашла их спустя всего 15 часов.

У Сону Сингха уже были судимости, а в прошлом его даже выгоняли из города.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который окунул ребенка любовницы в ведро с кипятком. Годовалый мальчик скончался от полученных ожогов.