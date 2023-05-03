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06:00, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Участник популярного шоу ТНТ раскрыл свой заработок

Участник «Stand Up на ТНТ» Косицын рассказал, что зарабатывает 300 тысяч за корпоратив

Кадр: «Макарена» / YouTube

Участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын раскрыл свой заработок с частных выступлений. О том, сколько он получает за один корпоратив, артист рассказал в интервью журналисту Карену Адамяну, запись их беседы доступна на YouTube.

Комик сообщил, что одно его выступление на корпоративе стоит 300 тысяч рублей. «В большинстве случае это блок получасового стендапа — в основном у комиков так выглядит предложение на корпоратив», — пояснил Косицын.

Юморист также добавил, что иногда бывают исключения, и он может работать час. «Было очень крутое мероприятие — фирма собрала своих клиентов и оформила сцену в стиле "Stand Up на ТНТ", и так выглядел корпоратив, поэтому я согласился на час», — отметил он. При этом он добавил, что работать на корпоративах психологически сложнее, чем выступать на концертах.

Ранее комик Алексей Стахович рассказал, что все участники проекта «Stand Up на ТНТ» зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, за один монолог, который выходит в эфир, юмористы получают по 100 тысяч рублей.

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Олег Давыдов
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