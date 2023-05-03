В США предупредили о переломе конфликта на Украине

MWM: усилившиеся удары по передовым позициям снизили шансы ВСУ на успех контрнаступления

Уничтожение складов с боеприпасами и усилившиеся удары по передовым позициям со стороны российских войск снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех контрнаступления, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Запасы украинского оружия истощены после серии мощных ударов по складам. В частности, 1 мая стало известно об уничтожении железнодорожного эшелона с грузом до 200 тонн украинских боеприпасов под Донецком. Кроме того, усиление ударов по украинским боевым позициям привело к высоким потерям личного состава ВСУ.

«Значительное истощение украинских и союзных вооруженных сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, на фоне предупреждений, что украинские города вскоре могут стать непригодными для жизни», — предупредили авторы материала.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ фактически началось. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия ВСУ «по периметру и внутри нашего фронта».

По мнению советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, в контрнаступлении ВСУ будут участвовать США, поскольку командовать им будут именно американские инструкторы.