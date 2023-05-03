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15:11, 3 мая 2023Россия

В Госдуме отреагировали на попытку атаки ВСУ на Кремль

Депутат Госдумы Хинштейн: попытка атаки ВСУ на Кремль требует законодательных решений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль требует немедленных политических и законодательных решений. Так на случившееся в своем Telegram-канале отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, в России требуется законодательно урегулировать сами беспилотники и их полеты.

«До настоящего времени "беспилотники", как и средства противодействия им — никак не урегулированы с точки зрения закона. Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (...) я с сожалением убедился, что у семи нянек — дитя без глаза», — заявил Хинштейн.

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По словам депутата, законодателям нужно экстренно разработать и принять комплекс законов, регулирующих обращение с дронами в стране.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя

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Марк Леонов
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