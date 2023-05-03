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08:27, 3 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о росте числа подрывов гражданских под Купянском из-за ВСУ

Офицер ЛНР Марочко заявил о росте случаев подрыва на минах гражданских под Купянском

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На купянском направлении произошел рост случаев получения гражданскими травм из-за установки частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) минных заграждений вблизи населенных пунктов. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«С начала недели зафиксирован очередной случай в населенном пункте Ягодное, где пожилому мужчине, который выпасал домашний скот возле водоема, при подрыве на противопехотной мине оторвало ногу», — написал Марочко.

Он также отметил, что прибывшие на место происшествия военнослужащие ВСУ оказали первую помощь пострадавшему, но не стали его эвакуировать.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что раненых солдат ВСУ, которые не могут выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности. По ее словам, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины.

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Алевтина Запольская
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