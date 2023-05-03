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11:35, 3 мая 2023Экономика

Вероятность возвращения курса доллара к 60 рублям оценили

Экономист Беляев не исключил возвращение курса доллара к 60 рублям

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Возвращение курса доллара к 60 рублям возможно, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то радикально ухудшится положение в экономике США, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность подобного соотношения валют о оценил в беседе с «Лентой.ру».

Текущий курс

Курс доллара по отношению к рублю в своем базовом значении зависит от соотношения общего состояния экономик Америки и России, отметил специалист. Первый квартал текущего года в российской экономике охарактеризовался застоем, указал он. По словам экономиста, это обусловило постепенно сползание рубля вниз. Сейчас же экономика стала показывать признаки оживления, что тут же отразилось на курсе — рубль стал потихонечку укрепляться.

В ближайшей перспективе, по мнению Беляева, возвращение доллара к отметке в 60 рублей вряд ли возможно. «Судя по всему, во всяком случае на ближайший месяц-другой, этот базовый курс в районе 80-81 рубля за доллар найден, и сейчас происходят колебания вокруг этой цифры», — сказал собеседник «Ленты.ру».

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Дальнейшее укрепление рубля

В американской экономике сейчас происходят не самые лучшие события, подчеркнул аналитик. До банковского краха там еще далеко, однако некоторые банки и компании теряют свою устойчивость, банкротятся и уходят с экономического ландшафта. Это происходит потому, что ключевая ставка в 5 процентов для США слишком высока и тяжела, полагает он.

«В результате под долларом начинает колебаться определенный пьедестал, на котором он стоит. Плюс еще сужается его сфера действия в глобальной экономике — это все тоже подрывает основы прочности доллара. Это может указывать на то, что рубль еще может укрепиться. Я вижу предел — максимум до 75 в ближайшее время», — поделился Беляев.

Условия для доллара по 60

Для возвращения доллара к 60 нужно, чтобы положение экономики США радикально ухудшилось или чтобы российская экономика более динамично двигалась по линии эффективности и показывала успехи.

«Тогда будет опять доллар по 60 рублей. Конечно, все возможно, хотя я не верю все-таки, что будет второй раз, потому что тогда, после санкций, был шоковый момент, когда мы выскочили на эти 50-60, второй шок вряд ли возможен», — заключил экономист.

Курс доллара от TradingView

На момент публикации доллар торгуется по отношению к рублю на уровне 78,9, евро – 87,1, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что доллар может достигнуть отметки в 85 рублей в мае.

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Екатерина Смирная
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