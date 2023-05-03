Мошенники отняли у покинувшей страну россиянки квартиру в Москве

«Известия»: мошенники отняли квартиру у уехавшей на Кипр жительницы Москвы

Мошенники отняли квартиру у покинувшей страну россиянки. Ольга Хорош уехала на Кипр и лишилась четырехкомнатной квартиры на Ленинградском проспекте в Москве, сообщают «Известия».

Осенью 2022 года Ольге начали звонить с просьбами показать якобы выставленное на продажу жилье. «Я очень удивилась и сказала: забудьте об этом. Но мне прислали фото квартиры и сказали, что я даже уже взяла задаток. Позже прислали первую страницу якобы моего паспорта, а там — не мое фото и не моя подпись», — рассказала россиянка.

Злоумышленники нашли похожую на собственницу женщину и изготовили поддельный паспорт. Затем они заключили договор купли-продажи и подали его для государственной регистрации. По словам купившей квартиру Инессы Егоркиной, объявление о продаже недвижимости она нашла на «Авито». На просмотре объекта присутствовала выдававшая себя за владелицу женщина, покупателям предложили скидку — вместо 27 миллионов рублей жилье были готовы отдать за 23 миллиона.

До продажи мошенники заложили квартиру под кредит в 15 миллионов рублей. Егоркиной предложили погасить эту задолженность в счет оплаты недвижимости. Новая владелица жилья согласилась, перечислив банку необходимую сумму и отдав еще восемь миллионов рублей на руки бывшему собственнику. Егоркина начала подозревать неладное только после того, как попала в квартиру после покупки — все вещи прежней хозяйки были на месте.

Вскоре с новыми владельцами связалась настоящая собственница. Осознав ситуацию, Егоркина обратилась в полицию, сотрудники которой задержали мошенников. Следствие считает, что отсутствие претензий к поддельным документам со стороны сразу нескольких ведомств не случайно — в МФЦ документы принимал знакомый злоумышленников. В отношении мошенников возбудили уголовное дело.

Хорош обратилась в суд для восстановления прав на жилье. По ее словам, из квартиры пропали деньги и другие ценные вещи, равные стоимости недвижимости. Отмечается, что перед отъездом из страны россиянка забрала документы с собой и наложила запрет на любые действия с недвижимостью без ее присутствия, тем самым рассчитывая защитить имущество.

В апреле сообщалось, что учительница из Москвы лишилась денег, после того как поговорила с мошенниками. Злоумышленники убедили ее перевести на их счет 16 миллионов рублей и отправить документы на жилье.