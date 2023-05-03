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16:42, 3 мая 2023Россия

На куполе дворца в Кремле после атаки беспилотников заметили людей

«Звезда»: на куполе дворца в Кремле заметили людей, они что-то делают около флагштока

На куполе Сенатского дворца в Кремле, вблизи которого была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заметили группу людей. Соответствующую видеозапись публикует телеканал «Звезда» в Telegram.

На кадрах видно, как несколько человек что-то делают около флагштока, еще двое стоят у лестницы, ведущей к центру купола. Уточняется также, что обстановка около Красной площади спокойная, на месте дежурит полиция.

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Ранее генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение, что атака БПЛА на Кремль могла быть нужна для проверки системы противовоздушной обороны. По его мнению, дрон мог быть запущен где-то в Подмосковье и идти на максимально низкой высоте, примерно на 300-400 метрах, а высотные здания могли стать для него своеобразной теневой защитой и позволили долететь до центра города.

3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Варвара Кошечкина
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