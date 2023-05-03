Врач назвал основные меры профилактики кори

Терапевт Яруллов призвал вакцинироваться от кори

Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов в беседе с «Лентой.ру» назвал основные меры профилактики кори. По его словам, чтобы не заболеть, необходима прививка.

В первую очередь врач призвал вакцинироваться от кори тех, кого не привили от кори в детстве. Проверить свой статус вакцинации можно в детском прививочном сертификате. Если же эта информация недоступна, человек может вакцинироваться, невзирая на предыдущий статус.

Также, как отметил Яруллов, можно проверить кровь на «напряженность иммунитета» к кори, то есть сдать кровь на анализ уровня иммуноглобулинов G (IgG). Они эквивалентны антителам, которые вырабатываются после перенесенного заболевания.

Наличие иммуноглобулинов G свидетельствует, что вы либо перенесли заболевание, либо были привиты, даже если этого не помните или не осталось документов об этом. В этом случае прививаться дополнительно не нужно. Если IgG не определяются, значит, антител на момент исследования крови нет Линар Яруллов терапевт, старший врач общей практики

Врач подчеркнул, что защита от кори — это не только текущие антитела. Есть и другие компоненты иммунитета, которые защищают взрослых — например, клетки памяти. Если человек точно знает, что привит, ревакцинироваться не нужно, даже если IgG не определяются.

В то же время, по словам Яруллова, при контакте с больным корью человеку рекомендована экстренная вакцинопрофилактика, если он не был ранее привит или не знает об этом.

Экстренная профилактика — это введение в организм той же самой вакцины, но по экстренным показаниям. Симптомы кори могут развиться, но будут менее выраженными, и заболевание будет протекать легче, потому что в составе вакцины — ослабленный вирус, который не может спровоцировать серьезные осложнения Линар Яруллов терапевт, старший врач общей практики

В некоторых случаях пациенту вводят антитела — нормальный иммуноглобулин человека. Эта мера используется, чтобы помочь человеку справиться с инфекцией в тех случаях, когда ему нельзя дать живую вакцину, подытожил терапевт.

Ранее Яруллов перечислил позволяющие заподозрить корь симптомы и осложнения. По его словам, на начальном этапе корь по признакам похожа на ОРВИ, только протекает в более тяжелой форме и чаще вызывает осложнения, среди которых — отит, пневмония и воспаление мозга.