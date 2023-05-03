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08:43, 3 мая 2023Россия

Российским военкоматам захотели дать доступ к медицинским данным призывников

В России военкоматам захотели предоставить доступ к медицинским данным призывников

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российским военкоматам захотели предоставить доступ к медицинским данным призывников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст проекта постановления правительства России.

Согласно опубликованному на портале нормативно-правовых актов документу, при формировании личных дел призывников предлагается использовать сведения из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Действующее законодательство предусматривает разрешение вопроса о годности гражданина к военной службе на основании листа медицинского освидетельствования и карты медосвидетельствования призывника.

Инициатива реализует ранее взятый государством курс на цифровизацию системы воинского учета, отмечает издание. Так, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России электронного реестра военнообязанных. Помимо этого, документ изменяет порядок уведомления призывников, а также устанавливает ответственность за неявку в военкомат.

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Алан Босиков
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