Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в российском регионе

В Забайкальском крае вертолет Ми-2 перестал выходить на связь

Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в Забайкальском крае. Об этом сообщил Алексей Закурдаев, глава Сретенского района российского региона, где произошел инцидент. Слова чиновника приводит ТАСС.

По словам Закурдаева, воздушный борт не вышел на связь в 12 часов дня по московскому времени (в 18:00 по местному времени).

На запрос агентства в пресс-службе регионального Главного управления МЧС сообщили, что проверяют эту информацию.

17 февраля перестал выходить на связь другой борт — вертолет Robinson, на борту которого находились туристы из Хабаровска. Позже стало известно о судьбе присутствующих на борту — пилот и женщина погибли, второй пассажир остался жив.