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14:14, 3 мая 2023Россия

Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в российском регионе

В Забайкальском крае вертолет Ми-2 перестал выходить на связь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в Забайкальском крае. Об этом сообщил Алексей Закурдаев, глава Сретенского района российского региона, где произошел инцидент. Слова чиновника приводит ТАСС.

По словам Закурдаева, воздушный борт не вышел на связь в 12 часов дня по московскому времени (в 18:00 по местному времени).

На запрос агентства в пресс-службе регионального Главного управления МЧС сообщили, что проверяют эту информацию.

17 февраля перестал выходить на связь другой борт — вертолет Robinson, на борту которого находились туристы из Хабаровска. Позже стало известно о судьбе присутствующих на борту — пилот и женщина погибли, второй пассажир остался жив.

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Марк Леонов
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