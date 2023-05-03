Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:09, 3 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии объяснили трудности в обороне рельефом страны

Молдавский депутат Кептонар заявил, что рельеф страны создает трудности для ее обороны

Фото: Calin Stan / Shutterstock / Fotodom

Сколько бы Молдавия не инвестировала в увеличение своих военных возможностей, этого все равно не будет достаточно для поддержания обороноспособности республики. Такое мнение высказал депутат молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Мы очень маленькая страна, рельеф нашей страны не позволяет иметь оборонительного преимущества. Наш единственный шанс быть интегрированными в более широкую систему», — сказал он.

Ранее председатель парламента республики, лидер «Действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что жителей Молдавии будет ждать наказание за ношение георгиевской ленточки, поскольку она является «символом государства-агрессора».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США заявили о потере Украиной доверия к странам Запада. Киев скрывает детали весеннего контрнаступления
Женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения
В Ленинградской области на даче в колодце обнаружили человеческие останки
Турция анонсировала встречу по зерновой сделке
Московский экскаваторщик раскрыл размер зарплат коллег
Ребенок родился с растущей из спины третьей рукой
Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Петербурге
В Молдавии объяснили трудности в обороне рельефом страны
73-летняя дизайнер снялась в откровенном платье и удивила фанатов
Суд отменил приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.