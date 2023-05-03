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09:11, 3 мая 2023Из жизни

Ребенок родился с растущей из спины третьей рукой

Daily Mail: младенец в Индии родился с тремя руками

В штате Раджастхан, Индия, родился младенец с тремя руками. Об этом сообщает Daily Mail.

Врачи диагностировали у новорожденного полимелию — редкое отклонение, которое заключается в наличии лишних конечностей. В медицинской литературе известно лишь о нескольких подобных случаях.

У ребенка две нормальные руки, а третья — короче других и растет из спины. На ней имеются три пальца.

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На опубликованной видеозаписи младенец лежит на боку и плачет, когда кто-то касается дополнительной конечности. Ребенок, по-видимому, только что родился, что подтверждается наличием пуповины.

Имя, пол и способ родов младенца не сообщаются. Врачи не сообщили о возможных методах лечения, однако в предыдущих случаях дополнительные конечности ампутировали.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар родился ребенок с двойным набором конечностей. У девочки четыре руки и четыре ноги.

Алиса Дмитриева
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