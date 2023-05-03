Ребенок родился с растущей из спины третьей рукой
В штате Раджастхан, Индия, родился младенец с тремя руками. Об этом сообщает Daily Mail.
Врачи диагностировали у новорожденного полимелию — редкое отклонение, которое заключается в наличии лишних конечностей. В медицинской литературе известно лишь о нескольких подобных случаях.
У ребенка две нормальные руки, а третья — короче других и растет из спины. На ней имеются три пальца.
На опубликованной видеозаписи младенец лежит на боку и плачет, когда кто-то касается дополнительной конечности. Ребенок, по-видимому, только что родился, что подтверждается наличием пуповины.
Имя, пол и способ родов младенца не сообщаются. Врачи не сообщили о возможных методах лечения, однако в предыдущих случаях дополнительные конечности ампутировали.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар родился ребенок с двойным набором конечностей. У девочки четыре руки и четыре ноги.