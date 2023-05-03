Патрушев сообщил об усиленной подготовке войск НАТО вблизи границ России

Секретарь Совбеза Патрушев заявил об усиленной подготовке войск НАТО вблизи границ России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с «Известиями» заявил, что НАТО развернула в Восточной Европе дополнительные воинские контингенты.

По его словам, Североатлантический альянс усилил подготовку своих подразделений, а также модернизировал военную инфраструктуру вблизи границ России.

«[НАТО] поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии», — сказал секретарь Совета безопасности.

Патрушев заявил, что Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на Россию.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада пытаются подорвать внутреннее единство России с помощью лженаучных теорий. По его словам, западные страны хотят деморализовать россиян и внушить им чувство неполноценности. «Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — сказал он.