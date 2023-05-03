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14:45, 3 мая 2023Культура

Николас Кейдж вспомнил момент нахождения в утробе матери

Актер Николас Кейдж рассказал, что помнит, как находился в утробе матери

Фото: Globallookpress.com

Актер Николас Кейдж рассказал в интервью американскому ведущему Стивену Колберу в ходе телешоу The Late Show with Stephen Colbert, что помнит, как находился в утробе матери. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале программы.

В ходе программы была затронута тема самых ранних детских воспоминаний. По словам актера, он помнит свое пребывание в утробе матери, при этом он подчеркнул, что до конца в этом не уверен. «Знаю, что это может прозвучать не очень правдоподобно, и я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», — сказал артист, отметив, что ему также запомнились голосовые вибрации.

Ранее актер рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций.

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Варвара Кошечкина
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