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15:34, 3 мая 2023Россия

Путин поддержал выдвинувшегося на второй срок нижегородского губернатора

Президент Путин поддержал выдвижение нижегородского губернатора Никитина на второй срок

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным поддержал его решение о выдвижении на второй срок на предстоящих осенью выборах. Стенограмму их беседы опубликовали на сайте Кремля.

Никитин пояснил, что готов продолжить работу при поддержке жителей Нижегородской области. Он отметил, что окончательное решение будет зависеть от позиции президента.

Путин в ответ заметил, что результаты работы Никитина «очевидно положительные». «Вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал глава государства.

Путин назначил Никитина на пост главы правительства Нижегородской области в 2017 году. В следующем году региональное отделение единороссов выдвинуло его на пост губернатора. Никитин одержал победу, набрав 67,75 процента голосов при явке 40,52 процента.

2 мая президент России встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил хорошие показатели в регионе, но и упомянул о проблемных вопросах.

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Анна Щербакова
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