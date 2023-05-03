Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Заблаговременного предупреждения не было», — заявил собеседник телеканала, добавив, что в Вашингтоне все еще собирают данные о произошедшем инциденте.
По словам другого источника в правительственных кругах США, имеющиеся данные не подтверждают версию того, что атака беспилотников была покушением на президента России Владимира Путина, как ранее заявили в Кремле.
О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Она была совершена ночью и пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Сам российский президент не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.