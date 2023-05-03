Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

CNN: Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль

Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Заблаговременного предупреждения не было», — заявил собеседник телеканала, добавив, что в Вашингтоне все еще собирают данные о произошедшем инциденте.

По словам другого источника в правительственных кругах США, имеющиеся данные не подтверждают версию того, что атака беспилотников была покушением на президента России Владимира Путина, как ранее заявили в Кремле.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Она была совершена ночью и пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Сам российский президент не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.