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17:47, 3 мая 2023Мир

Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

CNN: Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Заблаговременного предупреждения не было», — заявил собеседник телеканала, добавив, что в Вашингтоне все еще собирают данные о произошедшем инциденте.

По словам другого источника в правительственных кругах США, имеющиеся данные не подтверждают версию того, что атака беспилотников была покушением на президента России Владимира Путина, как ранее заявили в Кремле.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Она была совершена ночью и пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Сам российский президент не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

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Глеб Бажуткин
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