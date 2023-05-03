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04:00, 3 мая 2023Ценности

Полная женщина примерила откровенный наряд и показала несовершенства тела

Полная блогерша Джолин Мендес снялась на камеру в обнажающем живот топе

Кадр: jolenemendez / TikTok.com

Полная блогерша Джолин Мендес показала несовершенства тела, примерив откровенный наряд. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 71,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом jolenemendez снялась на камеру в красном костюме в горошек, состоящем из укороченного топа и юбки. При этом юзерша продемонстрировала обнаженный живот с многочисленными жировыми складками и растяжками на коже. Свой образ женщина дополнила укладкой на длинных волосах и макияжем в нейтральных оттенках.

По словам Мендес, раньше она испытывала чувство стеснения из-за своих пышных форм. Однако позднее она перестала обращать внимание на нелестные комментарии, поступающие в ее адрес, и решила принять и полюбить свое тело. «Держитесь подальше от меня. Вы больше не можете повлиять на мою уверенность», — заявила она.

Ранее в апреле полная модель объяснила желание сниматься в белье вопреки оскорблениям хейтеров. 21-летняя манекенщица Мак призналась, что каждый день сталкивается с оскорблениями, которые призывают ее прекратить размещать контент в нижнем белье и купальниках. Свое желание сниматься в подобных нарядах знаменитость объяснила тем, что не стесняется своего тела, несмотря на транслируемые в соцсетях нормы фигуры.

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Екатерина Ештокина
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