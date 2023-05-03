Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в популярном районе Дубая

Стоимость самого дешевого объекта на Пальма Джумейре оценили в 26,55 миллиона рублей

Стоимость самого дешевого объекта на острове Пальма Джумейра в апреле 2023 года составила 26,55 миллиона рублей, что примерно равно 1,23 миллиона дирхамов по актуальному курсу валют. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Dubai-Realty.com.

По словам специалистов, за указанную сумму в популярном районе курортного города можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 108 квадратных метров. Напротив, наиболее дорогая квартира на Пальма Джумейре стоит 1,8 миллиарда рублей, что приблизительно равно 83,3 миллиона дирхамов. Новому хозяину достанутся апартаменты метражом в 1,2 тысячи «квадратов».

Что касается вилл, то цена самого недорогого лота на Пальма Джумейре — 154 миллиона рублей, что примерно соответствует 7,13 миллиона дирхамов. Площадь такого объекта составляет 464 квадратных метра, а участка, на котором она расположена — 622 «квадрата». Стоимость наиболее дорогой виллы на острове в Дубае оценили в 2,1 миллиарда рублей, или примерно 97,2 миллиона дирхамов. За эти деньги новый собственник получит лот метражом в две тысячи «квадратов» с восемью спальнями.

Всего в четвертом месяце нынешнего года на Пальма Джумейре, отметили эксперты, для покупки были доступны 118 объектов недвижимости, большую долю из которых — 102 лота — составляли апартаменты в многоквартирных проектах, а оставшаяся часть представляла собой виллы и коммерческие объекты.

В апреле стало известно о том, что земельный участок в Дубае был куплен за максимальную для местного рынка сумму в 125 миллионов дирхамов. Продавец объекта на искусственном острове Джумейра Бэй, британский предприниматель в сфере моды Умар Камани, получил 242 процента прибыли.