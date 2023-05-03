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08:00, 3 мая 2023Ценности

55-летняя Памела Андерсон показала фигуру в купальнике

Актриса Памела Андерсон снялась в желтом купальнике на фоне моря и показала фигуру

Фото: @frankiesbikinis

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась в откровенном наряде для бренда одежды Frankies Bikinis и показала свою фигуру. Соответствующие кадры опубликованы в официальном Instagram-аккаунте упомянутой марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летняя знаменитость продемонстрировала рельефное тело и пышную грудь в желтом купальнике с цветочным принтом на фоне моря. При этом в руках звезда держала небольшую чашку с напитком. Свой образ актриса дополнила широкополой соломенной шляпой. «Завтрак на пляже», — написано под опубликованным фото.

Фанаты восхитились внешностью Андерсон в комментариях под постом. «Другой Памелы и представить нельзя, у нее вечная красота!», «Королева», «Она выглядит потрясающе», — написали они.

В апреле Памела Андерсон пришла на вечеринку H&M Mugler в прозрачном комбинезоне. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.

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Екатерина Ештокина
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55-летняя Памела Андерсон показала фигуру в купальнике
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