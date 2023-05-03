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12:49, 3 мая 2023Мир

Бывший премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон заявил о готовности продавать паштет на Красной площади

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон прокомментировал обвинения со стороны французского парламента в связях с Россией, сообщает телеканал TV5 Monde.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — заявил Фийон.

Экс-премьер был вынужден давать объяснения парламентской комиссии по поводу своей работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Проверку инициировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», обвинив Фийона в сотрудничестве с другими государствами с целью повлиять на общественное мнение во Франции.

Ранее Франсуа Фийон был приговорен к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.

Варвара Кошечкина
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