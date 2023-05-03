Бывший премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон прокомментировал обвинения со стороны французского парламента в связях с Россией, сообщает телеканал TV5 Monde.
«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — заявил Фийон.
Экс-премьер был вынужден давать объяснения парламентской комиссии по поводу своей работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Проверку инициировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», обвинив Фийона в сотрудничестве с другими государствами с целью повлиять на общественное мнение во Франции.
Ранее Франсуа Фийон был приговорен к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.