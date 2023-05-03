У резиденции короля Великобритании задержали человека с патронами от дробовика

Reuters: у резиденции короля Великобритании Карла III задержали человека с патронами

У резиденции короля Великобритании Карла III задержали человека, который бросил у ворот Букингемского дворца патроны от дробовика. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

Как уточняется, инцидент произошел около шести вечера по местному времени. Мужчина подошел к воротам и бросил на территорию дворца патроны. Спустя некоторое время его задержали. Сотрудники полиции произвели детонацию брошенных предметов.

Инцидент произошел за три дня до коронации нового британского монарха. 6 мая в Вестминстерском аббатстве пройдут торжественные мероприятия. Как известно, в этот же день сторонники «Общества республиканцев» планируют провести акцию протеста. Члены организации считают восшествие на престол Карла III «лучшим шансом покончить с монархией».

Глава «Общества республиканцев» Грэм Смит заявил, что в акциях протеста примут участие более 1000 человек.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны. Планируется, что на свою коронацию Карл III наденет мантию короля Георга VI.