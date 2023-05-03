Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:28, 3 мая 2023Интернет и СМИ

У резиденции короля Великобритании задержали человека с патронами от дробовика

Reuters: у резиденции короля Великобритании Карла III задержали человека с патронами

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

У резиденции короля Великобритании Карла III задержали человека, который бросил у ворот Букингемского дворца патроны от дробовика. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

Как уточняется, инцидент произошел около шести вечера по местному времени. Мужчина подошел к воротам и бросил на территорию дворца патроны. Спустя некоторое время его задержали. Сотрудники полиции произвели детонацию брошенных предметов.

Инцидент произошел за три дня до коронации нового британского монарха. 6 мая в Вестминстерском аббатстве пройдут торжественные мероприятия. Как известно, в этот же день сторонники «Общества республиканцев» планируют провести акцию протеста. Члены организации считают восшествие на престол Карла III «лучшим шансом покончить с монархией».

Глава «Общества республиканцев» Грэм Смит заявил, что в акциях протеста примут участие более 1000 человек.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны. Планируется, что на свою коронацию Карл III наденет мантию короля Георга VI.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда в Брянской области
Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ в Артемовске
Росстат оценил уровень бедности в России за 2022 год
Раскрыта стоимость самого доступного жилья рядом с башнями «Москва-Сити»
У резиденции короля Великобритании задержали человека с патронами от дробовика
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
В России вырос спрос на несовершеннолетних работников
Россиян предупредили о фейковых приложениях по продаже туров
Женщина украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и пенисами
Экс-премьер Франции прокомментировал обвинения в связях с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.