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16:38, 28 апреля 2023Мир

Карлу III захотели подпортить коронацию

Республиканцы Британии запланировали акцию протеста во время коронации Карла III

Фото: Martyn Wheatley / Shutterstock / Fotodom

Участники антимонархических организаций Британии и республиканцы проведут масштабную акцию протеста 6 мая во время коронации британского монарха Карла III около Вестминстерского аббатства в Лондоне. Об этом сообщает Reuters

Глава «Общества республиканцев» Грэм Смит заявил, что в акциях протеста примут участие более 1000 человек. Они собираются надеть желтые рубашки и двигаться параллельно маршруту королевской колонны, намереваясь освистать нового короля и скандировать «Это не мой король!».

По словам Смита, смерть британской королевы Елизаветы II серьезно ослабила позиции лоялистов — по недавним опросам YouGov уровень поддержки монархии упал до 53 процентов. «Королева была олицетворением монархии для очень многих людей. Они верили в нее и обходились без излишней критики. Теперь ее нет, защищать монархию больше некому», — аргументировал Смит акцию протеста.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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