Россиянам назвали способы справиться с перееданием

Нутрициолог Алиса Балабенко посоветовала россиянам отказаться от жестких ограничений в еде

Нутрициолог Алиса Балабенко назвала россиянам способы справиться с перееданием. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

В первую очередь Балабенко посоветовала отказаться от жестких ограничений в еде. По ее словам, вероятность срыва увеличивается, когда некоторые продукты находятся под запретом. «Решением станет уменьшить порции и частоту потребления любимой еды, но не отказываться от нее полностью», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания рекомендовала выделять на каждый прием пищи по 30 минут и во время этого не пользоваться мобильными телефонами или планшетами. Вдобавок Балабенко заявила о необходимости отдавать предпочтение приготовлению блюд в домашних условиях.

В заключение нутрициолог поделилась методами, которые помогут не есть больше нормы. Так, она предложила подождать десять минут перед тем, как положить себе в тарелку дополнительную порцию еды, и понаблюдать за тем, как изменится чувство насыщения. «Также перед основным приемом пищи можно съесть порцию овощного салата. Это повышает количество клетчатки, которая влияет на насыщение и увеличивает длительность приема пищи», — рассказала эксперт.

В марте специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран назвал россиянам мешающую похудеть полезную еду. Замедлить потерю веса способно авокадо, если употреблять больше половины плода в день, отметил диетолог. Кроме того, навредить фигуре могут свежевыжатые соки, которые сильно повышают уровень глюкозы в организме, а также продукты с низким процентом жирности, зачастую содержащие много сахара.