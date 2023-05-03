Москвичу запретили выезжать из страны из-за перепланировки жилья

«Российская газета»: москвичу запретили выезжать из страны из-за незаконной перепланировки

Жителю Москвы запретили выезд из страны из-за незаконной перепланировки жилья. Об этом сообщает «Российская газета».

На мужчину из дома №2 на Пронской улице пожаловался сосед снизу, заметивший запах жареной картошки и шум кухонной техники. Он обратился в Мосжилинспекцию с подозрением, что комнату этажом выше переделали под кухню. Представители ведомства прибыли на место с проверкой, однако хозяин квартиры их не пустил.

Мосжилинспекция обратилась в суд с просьбой обязать собственника предоставить доступ внутрь. Иск удовлетворили, но ответчик проигнорировал решение суда, из-за чего служба судебных приставов наложила на него ограничение на выезд за границу. После этого владелец жилья самостоятельно обратился в инспекцию.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в квартире была проведена несогласованная перепланировка. Кухня вместе с коммуникациями оказалась в жилой комнате, были снесены и построены новые ненесущие межкомнатные перегородки, а также изменена площадь ванной и туалета. Собственника оштрафовали и обязали за полгода привести квартиру в надлежащий вид — согласовать уже выполненные работы и устранить нарушения.

В марте житель московского района Измайлово сделал ремонт и попал под суд после жалобы соседа. Хозяин квартиры без разрешения разобрал несущие перегородки, перенес и расширил дверные проемы, сделал из раздельного санузла совмещенный, а также переставил газовую плиту и перенес часть кухни в коридор.