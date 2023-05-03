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07:40, 3 мая 2023Экономика

В Совете Федерации предложили ввести налог на роботов

Сенатор Афанасьева предложила обложить налогом использующие робототехнику компании

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press

В будущем бизнес, применяющий достижения робототехники для замещения человека, следует обложить дополнительным налогом, который пойдет на выплаты оставшимся без работы людям. Такое предложение в разговоре с РИА Новости высказала член Совета Федерации и партии ЛДПР Елена Афанасьева.

Она напомнила, что уже сейчас страх перед нейросетями входит в национальный индекс тревожности — граждане боятся, что искусственный интеллект будет постепенно выдавливать их из профессий. Поэтому следует готовиться к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни россиян в новых цифровых реалиях.

По словам сенатора, налог на роботов станет лучшим источником для выплат. Благодаря автоматизации компании смогут сэкономить столько средств, что будут получать прибыль даже с учетом возросшего налогообложения. Кроме того, добавила Афанасьева, природные богатства страны «легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики».

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Представительница ЛДПР считает, что все развитые страны по мере развития технологий будут вынуждены переводить работников на сокращенную рабочую неделю и вводить безусловный базовый доход. Таким образом, сборы с компаний позволят ввести пожизненную пенсию для каждого, которая сможет обеспечить базовые потребности — еду, одежду коммунальные услуги, возможность образования и досуга. Эта тема, заключила сенатор, в ближайшие десятилетия станет ключевой, а ЛДПР намерена с удвоенной силой защищать права граждан от нападок технократов.

Опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что около половины российских работодателей считают возможным заменить с помощью искусственного интеллекта ряд специалистов, хотя и не в ближайшее время. Речь идет о таких профессиях, как дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, программисты и логисты.

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Платон Щукин
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