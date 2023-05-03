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12:02, 3 мая 2023Россия

Мэр Ялты прокомментировала попытку покушения со стороны разведки Украины

Мэр Ялты Павленко назвала Украину страной-террористом после предотвращения покушения

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Украина, когда-то бывшая процветающим государством, превратилась в страну-террориста. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр Ялты Янина Павленко. Так она отреагировала на пресеченную подготовку покушения Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины на руководителей Крыма.

По словам Павленко, от такой трансформации Украины ей больно и горько. Также она выразила благодарность сотрудникам ФСБ и отметила, что крымчане сделали правильный выбор, проголосовав на референдуме за вхождение в состав России.

«Верю и знаю — добро победит! Нас не сломить. Выбор крымчан, сделанный в 2014 году, был верным» — сообщила она.

О пресеченной попытке покушения ГУР МО Украины на руководителей Крыма стало известно 3 мая. Целью агентов были глава республики Сергей Аксенов, председатель регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Организатором терактов российские спецслужбы назвали замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, офицера действующего резерва военной разведки Романа Машовеца.

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Марк Леонов
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